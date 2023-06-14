В России число поддельных лекарств упало в несколько раз по сравнению с 2019 годом

По словам главы Росздравнадзора Аллы Самойловой, система мониторинга движения лекарственных препаратов предоставляет ведомству информацию о количестве, наличии или отсутствии лекарств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Росздравнадзор фиксирует снижение в несколько раз объема поддельных препаратов в сравнении с 2019 годом. Об этом в среду сообщила глава ведомства Алла Самойлова.

"Благодаря вот этой системе, мы увидели, что количество фальсифицированных лекарственных препаратов, которые <…> сегодня у нас в стране [в обороте], упало практически в несколько раз, то есть это если мы будем говорить [в сравнении] с 2019 годом", - сказала она на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Самойловой, система мониторинга движения лекарственных препаратов предоставляет ведомству информацию о количестве, наличии или отсутствии лекарств. Благодаря этой системе Росздравнадзор может, в частности, блокировать движение препаратов, показавших недоброкачественность при выборочном контроле, добавила она.

"Благодаря контрольным мероприятиям, которые проводятся по всей территории страны, во всех федеральных округах, мы подтверждаем сегодня качество, и проводятся в среднем чуть больше 37 тыс. исследований, и с каждым годом количество забракованных серий [препарата] уменьшается. Только в этом году 0,12 серии было забраковано - то есть, это минимальное количество, которое уменьшается с каждым годом", - отметила Самойлова.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.