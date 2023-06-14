Выписку Папы Римского запланировали в ближайшие дни

Понтифик перенес операцию на брюшной полости

ВАТИКАН, 14 июня. /ТАСС/. Выписка Папы Римского Франциска, перенесшего операцию на брюшной полости, планируется в ближайшие дни. Об этом в среду сообщила служба печати Святого престола.

"Медицинский персонал сообщает, что его лечение проходит гладко, без осложнений, его выписка планируется в ближайшие несколько дней, - говорится в сообщении. - Утром Святой отец посвятил себя работе".

Во вторник газета Il Fatto Quotidiano сообщила, что понтифик может быть выписан из больницы 15 июня или 16 июня.

86-летний Франциск находится в римской больнице имени Агостино Джемелли с 7 июня, когда ему была сделана полостная операция под общим наркозом в связи с ущемлением послеоперационной грыжи. Как сообщили во вторник в службе печати Святого престола, реабилитационный период проходит хорошо, понтифик уже вернулся к работе, но пока придерживается щадящего режима.

Как ранее уточнил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, все аудиенции приостановлены только до 18 июля.