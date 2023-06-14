Врио губернатора Запорожской области наградил актера Охлобыстина за заслуги перед регионом

Вручение состоялось на Петербургском международном экономическом форуме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий вручил актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину орден "За заслуги перед Запорожской областью" I степени. Вручение состоялось на стенде региона на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ТАСС.

Обращаясь к Охлобыстину, Балицкий назвал его настоящим другом Запорожской области. Награда вручена за "значительный личный вклад в формирование информационного пространства Запорожской области, продвижение положительного образа региона, активную гражданскую позицию и патриотизм".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.