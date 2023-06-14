В ДНР откроют филиал якутской офтальмологической больницы

Его создадут в городе Кировское

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Филиал якутской офтальмологической больницы откроют в городе Кировское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев на полях Петербургского международного экономического форума.

В конце мая 2022 года Якутия взяла шефство над городом Кировское в ДНР, а в июне того же года было подписано соглашение о сотрудничестве.

"Мы открываем в этом месяце филиал Якутской республиканской больницы в городе Кировское", - сказал Николаев.

Он напомнил, что с прошлого года бригады якутских врачей-офтальмологов несколько раз выезжали для оказания медицинской помощи. Якутские врачи провели более 100 операций, спасли зрение десяткам людей.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.