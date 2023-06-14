В больнице №67 в Москве заработали две новые высокотехнологические операционные

Новое оснащение позволяет хирургу контролировать ход операции в режиме реального времени, а рентген-нагрузка на пациента в этих аппаратах меньше

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Две новые высокотехнологические операционные заработали в московской больнице №67 имени Ворохобова, сообщает в среду префектура Северо-Западного административного округа столицы.

"В городской клинической больнице №67 им. Ворохобова в Хорошево-Мневниках заработали две новые высокотехнологичные операционные", - сказали в префектуре. Здесь сослались на слова главного врача больницы Андрея Шкоды, согласно которым за сутки в новых операционных можно проводить больше 50 плановых и экстренных операций на сосудах пациентов с инфарктами и инсультами, а также с гинекологическими и урологическими патологиями.

"Операционные оборудовали цифровыми ангиографическими установками экспертного класса", - продолжили в префектуре. По словам Шкоды, ангиографы последнего поколения, как и прежние модели, оснащены рентгеном и мониторами. "Это позволяет хирургу контролировать ход операции в режиме реального времени, но рентген-нагрузка на пациента в новых аппаратах меньше", - заключили в префектуре.