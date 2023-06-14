Москвичи смогут совершить краеведческую прогулку в Серебряный Бор и увидеть памятники ВОВ

Пешую экскурсию подготовили сотрудники местной библиотеки №241

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Краеведческая прогулка с посещением памятников Великой Отечественной войны пройдет на северо-западе Москвы. Об этом сообщает в среду окружная префектура.

Здесь отметили, что пешую экскурсию подготовили сотрудники местной библиотеки №241. "Мы предлагаем посетить памятные военные места в Серебряном Бору: монумент воинам Третьей ударной армии, танк-памятник ИС-2 перед зданием военкомата, где во время Великой Отечественной войны формировалось народное ополчение", - сказали в префектуре. Завершится краеведческая прогулка, назначенная на субботу, 24 июня, в ландшафтном парке "Ветеран", что в глубине "Серебряного Бора".

Как ожидается, краеведческая прогулка будет бесплатной для участников, однако потребуется предварительная регистрация.