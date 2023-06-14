В Подмосковье устранили технический сбой подсчетов результатов ЕГЭ по русскому языку

В ближайшее время выпускники смогут ознакомиться с корректными результатами

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Технический сбой, из-за которого некорректно были подсчитаны результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку в Московской области, устранен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

В министерстве уточнили, что 13 июня стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Некоторые школьники по техническим причинам получили низкие баллы: за сочинение были выставлены нули, некоторые ответы тестовой части также не были засчитаны.

"Мы получаем обращения выпускников. Некорректные результаты были выставлены из-за технического сбоя. Он уже устранен и коснулся всего 2,8 тыс. выпускников из более чем 35 тыс. сдающих", - сказали в пресс-службе.

По данным министерства, корректные результаты уже загружаются в личные кабинеты, в ближайшее время выпускники смогут с ними ознакомиться. Апелляции принимаются до 19 июня.