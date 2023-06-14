В Белгородской области после атаки украинской ДРГ восстановили около 170 жилых помещений

Газ и энергоснабжение возвращают на тех улицах, к которым есть доступ

БЕЛГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Порядка 170 жилых помещений, получивших повреждения в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая 22 мая вторглась на территорию Грайворонского округа Белгородской области, восстановлены. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации округа.

"В Грайворонском горокруге идет восстановление домов, пострадавших от обстрелов украинской ДРГ. Сейчас отремонтировали уже 170 жилых помещений", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе со ссылкой на заместителя главы муниципалитета Романа Твердуна, специалисты восстанавливают газ и энергоснабжение на тех улицах, к которым есть доступ.

Ранее глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев сообщал, что с 22 по 27 мая на территории округа в результате действий ДРГ и обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины было повреждено порядка 380 домовладений. А 24 мая журналисты попали под обстрел во время работы у контрольно-пропускного пункта "Грайворон", расположенного в селе Козинка.

Диверсионно-разведывательная группа Украины 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По последним данным, ранены 13 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина. Режим контртеррористической операции, введенный в Белгородской области из-за атаки украинских диверсантов, отменили. 23 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные при проведении контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинские националистические формирования, прорвавшиеся на территорию региона.