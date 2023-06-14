График поездов Киевского направления МЖД изменится 15-25 июня

Это связано с переключением станции Солнечная будущего МЦД-4 на микропроцессорную систему движения поездов, что повысит эффективность работы железнодорожной автоматики

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Расписание ряда поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 15 по 25 июня в связи с переключением станции Солнечная на цифровую систему управления. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МЖД.

"С 15 по 25 июня железнодорожники проведут переключение станции Солнечная будущего МЦД-4 на микропроцессорную систему (МПЦ) движения поездов. Это позволит повысить эффективность работы железнодорожной автоматики в несколько раз и обеспечить бесперебойное движение поездов с необходимым интервальным режимом. Всего планируется перевести на МПЦ 80 стрелочных переводов и более 45 светофоров", - значится в сообщении.

Также в МЖД отметили, что на Киевском направлении уже переведены шесть станций: Крекшино, Толстопальцево, Внуково, Очаково, Москва-Сортировочная-Киевская и Москва-пассажирская-Киевская. "Обращаем внимание пассажиров, что на время работ из расписания выведут ряд поездов, курсирующих между Москвой и станциями Солнечная, Апрелевка, Нара и Новопеределкино, а также аэроэкспрессы в аэропорт Внуково", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, у нескольких электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".