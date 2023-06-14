Кравцов сообщил о росте числа высокобалльников ЕГЭ

В частности, по литературе средний балл составил 63,97

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Количество выпускников, получивших 80 баллов и выше на ЕГЭ-2023, выросло по некоторым предметам по сравнению с предыдущим учебным годом. Об этом в среду заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Впервые скажу о тех данных, которые у нас есть по трем предметам - это литература, химия и география. <...> [По литературе] увеличилась доля высокобалльников, в прошлом году было 18,5%, в этом году - более 25%. Каждый четвертый - высокобалльник, выпускник, который более 80 баллов получил. [По химии] количество высокобалльников увеличилось на 4%: в прошлом году было 14%, в этом году - 18%. И по географии <...> увеличилось количество высокобалльников, в прошлом году 5,9%, в этом году - 6,6%", - сказал он.

Кравцов отметил, что в целом результаты по географии сопоставимы с 2022 годом, средний балл вырос на 0,1 и составил 54,6%. По литературе средний балл вырос более чем на 3 единицы и составил 63,97, по химии среднероссийский результат составил 56,2, что на 2 балла выше, чем в 2022 году, рассказал глава Минпросвещения.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.