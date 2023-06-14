В Кремле пока не раскрывают, кто будет вести пленарку ПМЭФ с участием Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что с этим вопросом уже "определились"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в которой традиционно примет участие президент России Владимир Путин, уже определен, но в Кремле пока не раскрывают его имя.

"Мы своевременно сообщим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Он подтвердил, что с этим вопросом уже "определились".

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.