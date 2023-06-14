В 16 регионах России есть кризисные центры для женщин в трудной жизненной ситуации

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что 45 субъектов формируют такую поддержку через некоммерческие государственные организации

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Кризисные центры для помощи женщинам в трудной жизненной ситуации работают в 16 регионах РФ, 45 субъектов оказывают соответствующую поддержку через некоммерческие государственные организации, сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.

"Субъекты с точки зрения решения этой проблемы работают по нескольким направлениям, в первую очередь, создают так называемые кризисные центры, о которых мы сейчас говорили. Порядка 16 субъектов создали такие центры на своих территориях", - сказал он, отвечая на вопрос о создании кризисных центров для женщин в трудной жизненной ситуации.

Глава Минтруда отметил, что 45 субъектов России формируют такую поддержку через некоммерческие государственные организации.

"Причем из этих 45 регионов 36 организаций даже предоставляют услуги проживания мамам в такой ситуации, чтобы они могли где-то остановиться. В остальных субъектах РФ, даже в тех, где развернуты антикризисные центры, подобного рода услуги предоставляются и другими социальными учреждениями", - уточнил министр.