Более 1 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года

Пройти диагностику можно в кабинетах тестирования при поликлиниках по месту жительства, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом или в мобильных комплексах

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Свыше 1 млн жителей Московской области прошли бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ с начала 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Тестирование на наличие ВИЧ-инфекции не занимает больше 15 минут и абсолютно безболезненно. На сегодняшний день его прошли уже более 1 млн жителей Подмосковья. Важно помнить, что знание своего ВИЧ-статуса - это забота не только о себе, но и о здоровье своих близких", - рассказал главный врач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Пройти диагностику можно в кабинетах тестирования при поликлиниках по месту жительства, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом или в мобильных комплексах.

"Вовремя выявленное заболевание и своевременно назначенное лечение позволяют сохранить качество и продолжительность жизни. В Подмосковье завершилось строительство нового Центра профилактики и борьбы со СПИДом в Котельниках. На данный момент проводится техническое оснащение и оформление необходимой документации. Мы планируем, что в ближайшие месяцы он сможет принять первых пациентов", - добавила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Всю информацию о ВИЧ/СПИДе, о возможностях тестирования на ВИЧ и получения консультации специалистов можно найти на сайте Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и по телефонам call-центра: +7(495) 681-38-10,+7(495) 681-37-17.