Минюст привел обоснование отказа суда исключить Слепакова из числа иноагентов

Суд признал распространение им мнений о принимаемых органами власти решениях и проводимой политике политической деятельностью

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы счел законным решение Минюста о включении актера и музыканта Семена Слепакова в реестр иностранных агентов, поскольку признал распространение им мнений о принимаемых органами власти решениях и проводимой политике политической деятельностью. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте России, ссылаясь на мотивировочное решение суда, отклонившего иск к Минюсту.

"Суд пришел к выводу, что "Слепаков С. С. является физическим лицом, получившим поддержку от иностранного источника, и распространял предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы, содержащие негативные мнения о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, участвовал в создании указанных сообщений и материалов, а также осуществлял политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", - процитировали в Минюсте решение суда.

В связи с этим суд счел, что Минюст России действовал в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке.

Также, отметили в Минюсте, суд посчитал несостоятельными доводы истца о том, что он не был извещен Минюстом о принятом решении. В соответствие с требованиями законодательства уведомление о включении в реестр иноагентов было направлено в течение 5 рабочих дней.

2 июня Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Слепакова (признан в РФ иноагентом) к Министерству юстиции РФ с требованием снять с него статус иностранного агента. Минюст РФ внес Слепакова в реестр иноагентов 14 апреля.