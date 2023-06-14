Госдума закрепила основания освобождения от уголовной ответственности бойцов СВО

Контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществлять командование воинских частей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект, который устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Документ 13 июня внесла в палату группа парламентариев во главе с председателями комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Проект подразумевает, что лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Аналогичный порядок прописывается и в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу.

Согласно документу контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществлять командование воинских частей. Предусматривается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом, как указывается в пояснительной записке, положения документа будут "распространяться в отношении лиц, совершивших преступления до момента вступления в силу настоящего закона".

Законопроект также предполагает, что новые нормы распространяются на правоотношения, связанные с прохождением военной службы лицами, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование на территории новых регионов до даты их принятия в состав РФ.

Ранее в Госдуму была внесена инициатива, которая позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о прохождении службы в ВС РФ. Документ в том числе предлагает дополнить Уголовно-исполнительный кодекс РФ новой нормой, которая уточняет порядок освобождения от наказания и погашения судимости граждан, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.