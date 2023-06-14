14 июня, 12:29
Военная операция на Украине

Госдума закрепила основания освобождения от уголовной ответственности бойцов СВО

Контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществлять командование воинских частей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект, который устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.

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Документ 13 июня внесла в палату группа парламентариев во главе с председателями комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Проект подразумевает, что лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Аналогичный порядок прописывается и в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу.

Согласно документу контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществлять командование воинских частей. Предусматривается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом, как указывается в пояснительной записке, положения документа будут "распространяться в отношении лиц, совершивших преступления до момента вступления в силу настоящего закона".

Законопроект также предполагает, что новые нормы распространяются на правоотношения, связанные с прохождением военной службы лицами, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование на территории новых регионов до даты их принятия в состав РФ.

Ранее в Госдуму была внесена инициатива, которая позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о прохождении службы в ВС РФ. Документ в том числе предлагает дополнить Уголовно-исполнительный кодекс РФ новой нормой, которая уточняет порядок освобождения от наказания и погашения судимости граждан, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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