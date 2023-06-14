Минтруд разрабатывает отраслевые системы оплаты труда в сферах образования и науки

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что в сфере медицины основной дефицит кадров наблюдается в небольших муниципальных районах

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минтруд РФ работает над формированием отраслевых систем оплаты труда в сферах образования и науки. Об этом в среду сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.

"Министерство продолжает работу по формированию отраслевых систем уже в других сферах - сфере образования и сфере науки. Считаю, что внедрение этих принципов позволит нам увидеть реальные изменения в структуре заработных плат", - сказал он.

Котяков добавил, что сейчас в сфере медицины основной дефицит кадров наблюдается в небольших муниципальных районах. По его словам, именно внедрение отраслевых систем оплаты труда позволит решить эту проблему.

"С точки зрения решения этой проблемы мы считаем, что как раз внедрение отраслевых систем оплаты труда позволит нам сформировать четкую систему заработной платы, с прозрачными принципами ее формирования и начисления. Именно для этого мы в свое время запускали пилотный проект, но сейчас пилотный проект пока приостановлен до 1 января 2025 года", - пояснил он.