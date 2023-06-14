Клим Шипенко объяснил, почему пропустил церемонию вручения госпремий в Кремле

Режиссер рассказал, что находился на съемках продолжения фильма "Холоп"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Кинорежиссер Клим Шипенко отсутствовал на торжественной церемонии вручения государственной премии в области литературы и искусства 2022 года в Кремле, поскольку в этот момент находился на съемках продолжения фильма "Холоп". Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Санкт-Петербургского международного экономического форума в среду.

"Был на съемках [сиквела] "Холопа", - сказал режиссер, отвечая на вопрос о причинах отсутствия на церемонии.

Выступая на сессии ПМЭФ "Вызов принят! Как развивается рынок отечественных IT-продуктов для киноиндустрии", Шипенко рассказал, что накануне он закончил съемочный блок "Холопа-2" в Петербурге. Планируется, что продолжение комедии выйдет в кинотеатрах в декабре 2023 года.

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и гендиректор Первого канала Константин Эрнст стали лауреатами государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание художественного фильма "Вызов". Президент России Владимир Путин лично вручил награды в Кремле в День России. На торжественной церемонии 12 июня присутствовали Пересильд и Эрнст.

"Вызов" стал первым в мире художественным фильмом, снятым на борту Международной космической станции (МКС). Для съемок 5 октября 2021 года Шипенко, Пересильд, а также космонавт Антон Шкаплеров отправились на МКС на корабле "Союз МС-19". В работе над картиной также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18").

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.