14 июня, 13:27

Дума приняла в I чтении проект о первоочередном зачислении в школы детей всех бойцов СВО

Согласно документу, таким правом наделяются в том числе дети граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, а также погибших участников спецоперации

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о праве детей всех участников спецоперации на первоочередное зачисление в школы, детские сады и летние оздоровительные лагеря.

Документ в мае внесли в Госдуму члены рабочей группы по вопросам СВО во главе с ее руководителем, первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Поправки вносятся в закон "О статусе военнослужащих". Согласно документу, правом первоочередного зачисление в школы, детские сады и летние оздоровительные лагеря наделяются в том числе дети граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, а также погибших участников СВО.

Как отмечал ранее Турчак, сегодня таким правом наделены только дети военнослужащих, а дети добровольцев подобных льгот не имеют. По его словам, это противоречит "общей концепции предоставления льгот и гарантий на общих для всех участников СВО и членов их семей условиях". Кроме того, подчеркивал он, по действующим сегодня нормам при гибели военнослужащего его дети теряют право на предоставление подобных льгот, "хотя очевидно, что о них государство должно позаботиться в первую очередь". 

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