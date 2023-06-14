В Германии не нашли признаков отравления поджигателя Рейхстага

При этом указывается, что невозможность нахождения следов токсинов может означать, что организм мужчины не был накачан наркотическими веществами

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Специалисты не обнаружили признаков отравления Маринуса ван дер Люббе, который совершил поджог Рейхстага 27 февраля 1933 года. Об этом в среду сообщило агентство DPA со ссылкой на заключение экспертов.

По его информации, более чем через 90 лет после поджога Рейхстага у ван дер Люббе не было обнаружено никаких признаков отравления. При этом указывается, что невозможность нахождения следов токсинов может означать, что организм мужчины не был накачан наркотическими веществами. "Однако из-за длительного промежутка времени между смертью и эксгумацией процессы разложения весьма вероятны, так что наличие активных веществ препарата не может быть ни подтверждено, ни полностью опровергнуто", - говорится в заключении экспертов.

Нидерландский коммунист ван дер Люббе признал, что он был единственным виновником пожара Рейхстага 27 февраля 1933 года в Берлине. Суд приговорил его к смертной казни в возрасте 24 лет. 10 января 1934 года анархист, арестованный на месте преступления, был казнен после суда, а его тело захоронено на крупнейшем кладбище в Лейпциге - Зюдфридхоф. Однако историки спорят, действительно ли мужчина был преступником-одиночкой.

В феврале 2023 года газета The Guardian сообщила, что тело поджигателя Рейхстага было эксгумировано, чтобы историки смогли окончательно разобраться в вопросе поджога Рейхстага. По словам председателя Общества Пауля Бенндорфа, организации, занимающейся сохранением кладбищ Лейпцига, Альфреда Отто Пауля, основной целью эксгумации было установить, что ван дер Люббе действительно был похоронен в безымянной могиле на Южном кладбище Лейпцига, и соответствующим образом пометить ее. Однако он подтвердил, что патологоанатом также исследовал останки на наличие следов токсинов. Апатичный вид ван дер Люббе во время суда породил предположения о том, что его накачали наркотическими средствами, чтобы он дал признательные показания или чтобы заставить его молчать о возможных сообщниках, утверждала The Guardian.