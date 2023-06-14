В Шебекине возобновится подача воды, прерванная из-за обстрелов со стороны ВСУ

Работы будут проводиться до конца недели, по их завершении вода будет проверяться на соответствие нормативному качеству

БЕЛГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Централизованное водоснабжение, нарушенное в ходе массированных обстрелов со стороны украинских войск, начинают возобновлять в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале замгубернатора региона Константин Полежаев.

"С 14 июня централизованная подача воды в городе Шебекино будет возобновлена. Но в связи с тем, что трубопроводы на протяжении длительного срока не были заполнены водой, руководством водоканала принято решение о полной промывке и дезинфекции системы", - написал он.

По словам Полежаева, работы будут проводиться до конца недели, по их завершении вода будет проверяться на соответствие нормативному качеству. На период промывки и дезинфекции абонентам будет подаваться вода технического качества, ее можно использовать только в хозяйственных нуждах.

Полежаев рекомендовал жителям Шебекина не употреблять воду из централизованной сети для питья и приготовления пищи. После завершения промывки качество воды будет полностью нормализовано. "В течение двух недель из-за отсутствия электроэнергии на территории Шебекинского ГО не было возможности запустить холодное водоснабжение. Все это время сотрудники водоканала ежедневно привозили воду жителям, оставшимся в городе, а также абонентам в близлежащих селах. Воду доставляли и адресно, и автоцистернах", - написал замгубернатора.