ДНР планирует направить на ремонт дорог в 2023 году 35 млрд рублей

Аналогичный объем финансирования запланирован на 2024 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Ремонт дорог в Донецкой Народной Республике в 2023 году планируется на сумму 35 млрд рублей. Аналогичный объем финансирования запланирован на 2024 год, сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

"У нас работает ГК "Автодор" уже два года, в прошлом году они сделали 200 км дорог, в этом 327. И у нас еще на дорогах [планируется ремонт от] "Росавтодора", они на обслуживании и на ремонте, они еще не приступили к работам, сейчас постановление находится на подписи по финансированию. Работы еще выполняют регионы-шефы по тем городам, за которыми они закреплены. По объемам финансирования - порядка 35 млрд рублей на этот год. На следующий год то же самое, может чуть больше", - сказал Солнцев.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.