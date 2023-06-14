Володин заявил, что Дума может до конца весенней сессии принять закон о запрете смены пола

Документ внесли в Госдуму в мае депутаты всех пяти думских фракций

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума может до конца весенней сессии рассмотреть во всех трех чтениях законопроект о запрете операций по смене пола. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрение инициативы в первом чтении на пленарном заседании палаты в среду.

"Это законопроект совместного ведения. В соответствии с федеральным законом мы с вами, прежде чем рассмотреть законопроект в первом чтении, разослали его в регионы, получили отзывы. Затем в соответствии с процедурой должны после принятия - в случае поддержки - разослать вновь в регионы. Если Совет [Думы] поддержит, мы это сделаем по укороченной рассылке, на 15 дней разошлем. И сможем рассмотреть законопроект в ближайшее время в течение весенней сессии", - отметил Володин, обращаясь к депутатам.

Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе с Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".

Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.