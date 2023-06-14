Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении призывного возраста срочной службы

Призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года.

Инициативу внесла на рассмотрение палаты в марте группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Согласно инициативе, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет. При этом желающие, несмотря на повышение призывного возраста, смогут отправиться на срочную службу с 18 лет.

Поправки вносятся в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "Об альтернативной гражданской службе". Документ также позволяет гражданам в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающим в запасе и не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, пройти ее по желанию. Как отметил в ходе пленарного заседания Картаполов, такая норма станет "своего рода возможностью реабилитации для таких граждан". "Как нам видится, это хорошая возможность обменять тухлую "справку уклониста" на честный военный билет и снять ограничения для поступления на государственную гражданскую службу или муниципальную службу", - подчеркнул Картаполов.

Он также отметил, что новые нормы позволят выпускникам школ спокойно подготовиться к вступительным экзаменам и не отвлекаться на мероприятия, связанные с прохождением медосвидетельствования и получением отсрочки для обучения. "Никакие отсрочки от призыва на военную службу данным законопроектом не отменяются. Всем гражданам гарантируется получение образования всех уровней и его непрерывность до завершения одного из уровней профессионального образования - техникума или вуза. Соответственно, исполнить свою конституционную обязанность по защите Отечества такие граждане смогут уже после завершения обучения", - добавил Картаполов.