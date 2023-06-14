14 июня, 13:53

Кадыров сообщил, что Делимханов жив и не ранен

Елена Афонина/ ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ ТАСС

Глава Чечни назвал бредовой фантазией сообщение об убийстве депутата Госдумы и 200 чеченских бойцов

ГРОЗНЫЙ, 14 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что депутат Госдумы Адам Делимханов жив и не ранен.

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"Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен, - написал он в своем Telegram-канале в среду. - Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации".

Кадыров назвал бредовой фантазией сообщение об убийстве Делимханова и 200 чеченских бойцов. Он также опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с совещания в Грозном, где присутствует Делимханов.

"Мы с дорогими братьями продолжаем работать", - написал глава Чечни. По его словам, подразделения "Ахмат" находятся на своих местах, в частности, укрепляются на границе РФ в Белгородской области.

Ранее украинские СМИ сообщали, что кортеж Делимханова был уничтожен в Запорожской области во время спецоперации. Позже телеканал "Звезда" со ссылкой на пресс-службе Госдумы сообщил, что депутат от Чечни ранен, но жив. В свою очередь Кадыров заявил, что не может выйти на связь с Делимхановым на фоне сообщений СМИ о его ранении. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияДелимханов, Адам Султанович
© Информационное агентство ТАСС
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