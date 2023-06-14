14 июня, 14:11
Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что риск заразиться ковидом сохраняется

Но пандемия ушла из повестки, отметили в организации

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вирус COVID-19 никуда не делся, и риск заразиться им снова по-прежнему сохраняется, но на данный момент пандемия ушла из повестки. Об этом заявила ТАСС официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

"Первое - надо перестать использовать слово "пандемия". Надо говорить о том, что ковидная инфекция находится среди людей и никуда не ушла. Но из-за того, что практически три года шла очень интенсивная вакцинация и при этом очень много людей переболело, иммунитет, безусловно, вырос. Это еще не значит, что люди не будут болеть. И те, кто переболел, и даже вакцинированные могут снова инфицироваться", - отметила она.

В этой связи Вуйнович призвала не терять осторожность в отношении коронавирусной инфекции. "Мы не находимся в острой фазе заболевания. Но внимание, конечно, не надо ослаблять, потому что вирус еще новый. Мы не знаем, как он будет вести себя", - подытожила представитель ВОЗ.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире. 

Теги:
Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19Вуйнович, Мелита
© Информационное агентство ТАСС
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