Минкультуры Украины обязали обосновать расторжение договора с УПЦ об аренде лавры

Хозяйственный суд Киева поручил ведомству представить доказательства якобы ненадлежащего использования помещений Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева предписал Министерству культуры Украины представить доказательства якобы ненадлежащего использования помещений Киево-Печерской лавры монастырем канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах церкви.

Ранее именно этими "нарушениями" в министерстве обосновывали расторжение музеем-заповедником договора с УПЦ об аренде строений Киево-Печерской лавры.

"В Хозяйственном суде Киева состоялось очередное подготовительное заседание по иску монастыря к заповеднику по делу о признании недействительным одностороннего расторжения государственным учреждением договора. Суд удовлетворил ходатайство представителей монастыря об истребовании доказательств, имеющих важное значение для рассмотрения дела", - написал Чекман в своем Telegram-канале.

Адвокат напомнил, что заповедник обвиняет монастырь в нарушении условий договора, в подтверждение чего ссылается на акты и результаты проверок. Чекман отметил, что в проверках, проведенных сотрудниками Минкультуры Украины, не участвовали ни представители монастыря, ни представители музея-заповедника. "Как следствие, довольно сомнительными выглядят выводы по результатам проведения проверок без соответствующего подтверждения, кто и каким образом якобы установил нарушения", - считает Чекман.

Суд также отложил дальнейшее рассмотрение дела по иску монастыря на 5 июля, добавил адвокат.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко 13 июня сообщил, что суд отклонил другой иск УПЦ к музею-заповеднику "Киево-Печерская лавра" об устранении препятствий монахам для совершения богослужений.