Российское общество "Знание" и НТВ договорились о сотрудничестве в сфере просвещения

Российское общество "Знание" представит для телеканала "Неизвестная Россия" не менее 30 документальных фильмов из цикла всероссийского просветительского проекта "Знание. Кино"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Российское общество "Знание" и телекомпания НТВ договорились вместе развивать телеканал документального кино "Неизвестная Россия", а также организовывать просветительские мероприятия и освещать значимые исторические, этнокультурные, молодежные, научные события в стране. Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в среду в пресс-службе НТВ.

"Российское общество "Знание" и телекомпания НТВ договорились о совместном продвижении нового телеканала документального кино "Неизвестная Россия" (запущен в мае 2023 года - прим. ТАСС). Цель партнерства - популяризация знаний о России в области истории, культуры и искусства, научных открытий, освещение деятельности видных исторических личностей и героев новой и новейшей истории", - рассказали в пресс-службе.

В рамках сотрудничества российское общество "Знание" представит для телеканала не менее 30 документальных фильмов из цикла всероссийского просветительского проекта "Знание. Кино". Стороны также планируют организовывать специальные акции и другие просветительские мероприятия, заниматься производством документальных фильмов и программ просветительской направленности, а также освещать наиболее значимые исторические, этнокультурные, молодежные, научные события в стране.

"Важной функцией телевидения является именно просвещение. И наша задача как одного из самых охватных медиа в России - дать возможность зрителю получить доступ к разножанровому контенту, а также популяризировать его", - привели в пресс-службе слова генерального директора НТВ Алексея Земского.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.