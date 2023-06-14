14 июня, 14:17

СМИ: в ФРГ прокуратура проверяет Тилля Линдеманна по подозрению в домогательствах

EPA/ STR
Тилль Линдеманн
© EPA/ STR

За последние несколько недель германские СМИ сообщили о нескольких обращениях в следственные органы о предполагаемых случаях домогательств со стороны фронтмена Rammstein

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Прокуратура Берлина начала проверку в отношении фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила в среду газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники.

"Расследование начато по подозрению в нарушении статьи 177 уголовного кодекса Германии (сексуальное домогательство, изнасилование - прим. ТАСС)", - пишет газета.

За последние несколько недель германские СМИ сообщили о нескольких обращениях в следственные органы о предполагаемых случаях домогательств со стороны Линдеманна.

2 июня на этом фоне сотрудничество с фронтменом прекратило издательство Kiepenheuer & Witsch. 

Теги:
ГерманияЛиндеманн, Тилль
© Информационное агентство ТАСС
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