Нижегородский вуз возобновляет подготовку военных переводчиков по заказу МО РФ

Срок обучения - четыре года, среди профильных языков - европейские и восточные

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Нижегородский Университет им. Лобачевского (ННГУ) по заказу Министерства обороны РФ возобновляет подготовку военных переводчиков, которые после обучения становятся кадровыми офицерами и могут служить по контракту, сообщил ТАСС проректор по стратегическому развитию ННГУ Никита Авралев.

"В Университете Лобачевского после трехлетнего перерыва продолжится набор студентов на подготовку военных переводчиков. Это заказ Минобороны РФ. Сегодня это очень актуальная и важная профессия", - сказал Авралев.

По его словам, срок обучения - четыре года, среди профильных языков - европейские и восточные.

В пресс-службе вуза ТАСС пояснили, что студенты, поступающие в Институт международных отношений и мировой истории ННГУ, будут проходить обучение по направлению подготовки "Зарубежное регионоведение" с одновременным освоением программы военной подготовки в Военном учебном центре (ВУЦ) при ННГУ. Они становятся кадровыми офицерами и идут служить по контракту.

До перерыва в подготовке вуз обучил около 100 таких специалистов, отметил Авралев.