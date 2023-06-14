В Крыму заявили, что запасы воды в Северо-Крымском канале закончатся за несколько месяцев

Председатель Госсовета региона Владимир Константинов при этом отметил, что в республике не планируют отказываться от идеи развития сельского хозяйства в северных районах полуострова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Запасы воды в Северо-Крымском канале закончатся в течение нескольких месяцев после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, сообщил ТАСС председатель Госсовета региона Владимир Константинов на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Когда принималось решение советской властью о строительстве [Северо-Крымского канала], как раз производство риса было одним из направлений. За этот год мы уже собрали первый урожай, многие хозяйства стали возвращаться к рису, потому что он выгоден. <...> Никаких заявок на ущерб какой-то мы не получали, его нет на эту минуту. Потому что запасы воды в самом канале еще есть, в течение нескольких месяцев закончатся, но они пока есть", - сказал Константинов.

Спикер при этом подчеркнул, что власти региона не планируют отказываться от идеи развития сельского хозяйства в северных районах полуострова и рассматривают альтернативные источники для мелиорации.

"Для нас это стратегически важно, там у нас живет очень много людей, это были традиционно высокоразвитые сельскохозяйственные кластеры, поэтому мы хотим вернуть это былое величие районам. Будем над этим работать", - добавил Константинов.

Утром 6 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение затворов, начался неконтролируемый сброс воды. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По последним данным, восемь человек погибли (двое из них - в результате обстрела пункта эвакуации). По последним данным, с начала спасательной операции эвакуированы порядка 7 тыс. человек, в том числе 323 ребенка и 112 маломобильных граждан.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что возможное обмеление Северо-Крымского канала может привести к гибели урожая риса на общей площади 3,2 тыс. га. Ущерб будет компенсирован из регионального бюджета.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.