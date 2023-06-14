Представители 27 регионов примут участие в фестивале циклических видов спорта в Пятигорске

Программа фестиваля начнется с забегов на 3 и 9 км

ПЯТИГОРСК, 14 июня. /ТАСС/. Спортсмены из 27 регионов примут участие в фестивале циклических видов спорта Swimrun, который пройдет в Пятигорске 17 и 18 июня, сообщил ТАСС в среду руководитель бегового движения Kavkaz.run, организующего забег, Михаил Шоров.

"17 и 18 июня на Новопятигорском озере вот уже в четвертый раз пройдет фестиваль циклических видов спорта Swimrun. В нем будут участвовать 500 человек из 27 регионов страны", - сказал Шоров.

По его словам, 17 июня программа фестиваля начнется с забегов на 3 и 9 км, а завершит спортивный день детский забег на 500 м.

"18 июня состоятся главные соревнования фестиваля - акватлон и настоящий Swimrun - дисциплины, в которой участники поочередно преодолевают водные и беговые этапы. Особенность будет в том, что нужно пройти дистанцию, не меняя экипировку - в чем плывешь, в том и бежишь", - добавил собеседник агентства.

Он добавил, что всех финишеров ждут медали, а призеров и победителей призы и подарки от партнеров праздника.