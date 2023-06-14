В Кирове создадут центр обучения волонтеров для гуманитарных миссий

Губернатор области Александр Соколов отметил, что для центра уже нашли помещение

КИРОВ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют создать в Кирове Центр обучения волонтеров, где молодые люди будут получать навыки, востребованные в гуманитарных миссиях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам слета волонтеров регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России", в котором принял участие губернатор области Александр Соколов.

"Договорились о создании волонтерского центра, где будем обучать молодых людей различным навыкам, которые будут востребованы в гуманитарных миссиях: медицина, муниципальная служба. Уже есть помещение на Динамовском проезде, 2, которое готовы выделить под этот центр. Поговорили также о батальоне операторов беспилотных летательных аппаратов, который формирует "Молодая Гвардия". У нас тоже есть свои наработки, в том числе по программированию этого нового веяния техники", - цитирует пресс-служба Соколова.

На встрече также обсудили вопросы участия волонтеров "Молодой Гвардии" в гуманитарных миссиях на новых территориях России и регулярной отправки культурных миссий на Донбасс. Губернатор поблагодарил кировских молодогвардейцев за активную помощь жителям Донбасса.

"С открытием волонтерского центра мы начнем большое дело. Надеюсь, что тысячи молодых людей пройдут обучение в этом центре и заявят о готовности своими действиями и личным участием помогать нашим гражданам в новых регионах, помогать городу, семьям военнослужащих, и приближать нашу общую Победу", - отметил Соколов.