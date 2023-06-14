Для бойцов СВО организуют экскурсии по Москве, Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону

Как сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, "Женское движение Единой России" уже получило поддержку музея Кремля, Третьяковской галереи, Пушкинского музея, ВДНХ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Экскурсии по Москве, Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону для бойцов СВО, находящихся на лечении или реабилитации в военных госпиталях, организует "Женское движение Единой России". Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"У нас зародился такой проект, который нам подсказали сами ребята, которые находятся в госпитале Бурденко, в госпитале Вишневского. <…> Мы понимаем, что они первый раз в Москве, и нам так захотелось показать им страну. <…> Нас, конечно, порицали, говорили, что это все глупость, но нас поддержало Министерство обороны РФ, главное лечебное управление Министерства обороны РФ и уже в ближайшие дни, буквально после Петербургского экономического форума, мы запустим для тех ребят, которые находятся на лечении и реабилитации, кому можно на несколько часов покидать госпиталь, экскурсии по Москве", - сказала Стенякина на панельной сессии "Роль женщин в формировании будущего России", прошедшей на полях ПМЭФ.

По ее словам, "Женское движение Единой России" уже получило поддержку музея Кремля, Третьяковской галереи, Пушкинского музея, ВДНХ, сотрудники которых готовы провести для бойцов СВО интересные мероприятия. "Мы очень переживаем, волнуемся. На очереди у нас Петербург и Ростов, которые готовы к этому присоединиться", - добавила Стенякина.

Она пригласила к участию в проекте всех женщин, неравнодушных к судьбам участников СВО. "Если у вас в регионе есть военный госпиталь, если в вашем городе есть военный госпиталь, мы вам поможем организовать связь, организовать взаимодействие с министерством обороны, рассказать, как это нужно делать. <…> Мне кажется, что сейчас им всем, даже тем, кто находится сейчас на передовой, важно понимать, что мы здесь им помогаем и очень их любим", - отметила она.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.