14 июня, 14:49

Генсек ООН заявил о росте неонацистских движений в некоторых странах

По словам Антониу Гутерриша, такие движения представляют "главную угрозу внутренней безопасности" в этих государствах

ООН, 14 июня. /ТАСС/. Неонацистские движения с идеологией превосходства белой расы представляют большую угрозу в ряде стран. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"По всему миру мы видим всплеск ксенофобии, расизма, насильственного женоненавистничества, антиисламской ненависти, жестокого антисемитизма и нападений на христианские общины", - сказал Гутерриш.

"Неонацистские движения с идеей превосходства белой расы сегодня представляют главную угрозу внутренней безопасности в ряде стран и быстро растут", - отметил он. 

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Гутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
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