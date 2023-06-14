МИД Украины заявил о возобновлении выдачи загранпаспортов

Пресс-секретарь ведомства Олег Николенков сообщил, что ранее по заказу министерства была напечатана первая партия из 41 тыс. паспортов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины заявило о возобновлении выдачи заграничных паспортов, которая, как сообщалось, была приостановлена в апреле из-за приостановки печати их бланков.

"Некоторые СМИ опубликовали новость о приостановке печати загранпаспортов для МИД из-за предполагаемого отсутствия контракта с полиграфкомбинатом "Украина". Эта информация не соответствует действительности. 8 июня МИД и полиграфкомбинат "Украина" подписали новый контракт на производство 115 тыс. паспортов гражданина Украины для выезда за границу", - написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенков Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Николенко, 9 июня по заказу министерства была напечатана первая партия из 41 тыс. паспортов, которая уже направлена в диппредставительства Украины для выдачи гражданам страны за рубежом.

Ранее директор полиграфического комбината "Украина" Татьяна Бондаренко сообщила о том, что в апреле министерство иностранных дел страны не стало продлевать договор с полиграфкомбинатом о печати бланков заграничных паспортов. По словам Бондаренко, в МИД Украины сослались на отсутствие средств для финансирования расходов на печать бланков.

31 мая консул Украины в Черногории Михаил Шматов сообщал о приостановке печати заграничных паспортов в заграничных консульствах Украины из-за происшедшего в марте сбоя на полиграфическом комбинате. Тогда представители комбината "Украина" отказались комментировать сбой, рекомендовав обращаться за информацией в МИД.