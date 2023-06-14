На побережье под Мариуполем построят оздоровительный комплекс для детей

Специализацией учреждений отдыха на Азовском побережье будет прежде всего оздоровление детей, считает председатель правительства ДНР Евгений Солнцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Огромный оздоровительный санаторный комплекс для детей планируется построить на побережье Азовского моря под Мариуполем. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

Рассказывая о планах создания зон отдыха на Азовском море, он отметил, что под Мариуполем планируется построить отдельный огромный комплекс. "Под Мариуполем есть село Пионерское - так и называется, там раньше было много пионерских лагерей. Там будет установлен отдельный комплекс целой полосой. Там огромная территория 130 га", - сказал он. По его словам, прорабатывается план строительства там комплекса с детским садом, школой, жилой застройкой, базой отдыха, прогулочной зоной, набережной.

Вообще специализацией учреждений отдыха на Азовском побережье будет прежде всего оздоровление детей, считает Солнцев. "Так как море мелкое, как в Таганроге, метров 300-400 можно спокойно идти по пояс, для детей самое то, что нужно", - сказал он.

По его словам, уже есть первый пробный проект строительства баз отдыха. "Это модульные здания. <...> Общая сумма 400 млн рублей.<...> Это первый пилотный проект. Если все будет хорошо, будем их тиражировать", - добавил глава правительства республики.