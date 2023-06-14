В Псковской области в 2023 году врачи начнут выдавать электронные рецепты на лекарства

Граждане смогут прийти в аптеку и по QR-коду приобрести необходимый препарат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области и компания "Первый электронный рецепт" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве, благодаря которому в 2023 году жители региона начнут получать рецепты на лекарства на свои смартфоны. Это упростит процесс получения препаратов, сообщил в среду ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников на ПМЭФ.

"Сегодня уже успели подписать соглашение с "Первым электронным рецептом". Хорошая, интересная опция, когда люди могут через приложение забронировать то или иное лекарство, в том числе рецептурное лекарство. Прийти в аптеку и по QR-коду его приобрести. Убирает лишние бумажки и кучу всяких головных болей, которые с этим связаны", - сказал губернатор.

С помощью этого соглашения и после запуска соответствующего проекта врачи в Псковской области будут выписывать пациентам электронные рецепты, которые граждане смогут сохранять в своих смартфонах в специальном приложении. "Мы рассчитываем, что, подписав это соглашение, дальше отработаем с Минздравом РФ и войдем в число пилотных проектов. Максимум до конца года его уже реализуем, постараемся сделать побыстрее", - добавил Ведерников.

На территории области расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.