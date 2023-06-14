Победители всероссийского конкурса молодежных проектов получили гранты на 800 млн рублей

В первую пятерку регионов по числу победителей вошли Нижегородская область, Удмуртия, Карелия, Москва и Краснодарский край

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Почти 1,5 тысячи молодежных проектов стали победителями первого сезона всероссийского конкурса "Росмолодежь. Гранты", общая сумма грантовой поддержки - 800 млн рублей, сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

"Победителями первого сезона "Росмолодежь. Гранты" в этом году стали 1 456 проектов на общую сумму 800 млн рублей. Это 10 737 заявок и 20 238 участников из 89 субъектов России, которые оценивали 409 экспертов по 10 критериям, каждый из которых по 10-балльной шкале", - написала Разуваева в своем Telegram-канале.

В первую пятерку регионов по числу победителей вошли Нижегородская область (81), Удмуртская Республика (76), Республика Карелия (63), Москва (61), Краснодарский край (56). По суммам грантовой поддержки топ-5 российских субъектов составили Нижегородская область - 45,2 млн рублей, Москва - почти 42,8 млн рублей, Удмуртская Республика - 42,575 млн рублей, Республика Карелия - 36,644 млн рублей и Санкт-Петербург - 32,614 млн рублей.

"Топ-5 номинаций по победителям: #вдохновляй (204 проекта на 113 621 000 рублей), #будь_здоров (150 проектов на 83 809 000 рублей), #создавай_возможности (149 проектов на 92 221 400 рублей), #помни (118 проектов на 63 074 000 рублей), #делись_опытом (117 проектов на 69 733 000 рублей)", - написала Разуваева.