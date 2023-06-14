14 июня, 15:23,
обновлено 14 июня, 15:44

Балицкий заявил, что в прифронтовых зонах в Запорожской области осталось около 30% жителей

По словам врио губернатора региона, остальные выехали из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Около 30% жителей осталось в прифронтовых зонах в Запорожской области, остальные выехали из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

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"Меньше половины [жителей в прифронтовых населенных пунктах] осталось, эта цифра была на начало эвакуации. Сейчас, думаю, процентов 30. Особенно в серой зоне очень много людей выехало. Это мы говорим сейчас про населенные пункты Васильевка, частично Токмак, Пологи, Розовка, Куйбышево (Каменка с 2021 года - прим. ТАСС), Камыш-Заря. Такой населенный пункт, как Малые Щербаки, который находится в непосредственной близости [к линии боевого соприкосновения], там практически нет людей, может, процентов 15", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений ВитальевичПМЭФ
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