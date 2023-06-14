Росздравнадзор заблокировал более 57 тыс. недобросовестных сайтов по продаже лекарств

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова сообщила, что благодаря системе маркировки получалось доставать лекарственные препараты из труднодоступных участков страны, где и не знали, что есть залежи в аптеках или в медицинских учреждениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Росздравнадзор по результатам контроля онлайн-ресурсов по продаже лекарственных препаратов заблокировал более 57 тыс. недобросовестных сайтов. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Росздравнадзор проконтролировал 85 тыс. сайтов, и более 57 тыс. из них было заблокировано. Кто-то не имел разрешения на торговлю, кто-то предлагал к торговле рецептурные лекарственные препараты, незарегистрированные лекарственные препараты. То есть вопросов и на сегодняшний день, увы, пока еще остается очень много", - поделилась Самойлова.

По ее словам, несмотря на то, что на рынке онлайн-продаж лекарств еще остались свои проблемы, благодаря системе маркировки получалось иногда доставать лекарственные препараты из труднодоступных участков нашей страны, где и не знали, что есть залежи в аптеках или в медицинских учреждениях.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.