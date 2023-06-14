14 июня, 15:44

В Прикамье закончили строительство домов для жителей Березников из зоны техногенной аварии

По словам губернатор региона Дмитрия Махонина, за годы строительства микрорайона больше 12 тыс. жителей получили новое жилье

ПЕРМЬ, 14 июня. /ТАСС/. Строительство ЖК "Любимов" для жителей города Березники (Пермский край), чьи дома попали в зону техногенной аварии, завершилось. Об этом сообщил в среду губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"Завершена самая крупная стройка Пермского края - в ЖК "Любимов" в Березниках готов последний, 29-й дом! Микрорайон построен для людей, чье жилье оказалось в зоне техногенной аварии", - сообщил глава региона. Он также отметил, что новоселы дома по адресу Строгановский бульвар, 13 в ближайшее время получат ключи от новых квартир, а 1 июля в центральном сквере пройдет День района, посвященный завершению строительства жилого комплекса.

По словам Махонина, за годы строительства микрорайона больше 12 тыс. жителей Березников получили новое жилье. Также в прошлом году в ЖК "Любимов" был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс, ранее здесь появилась одна из самых больших школ края с бассейном и три детских сада на 240 мест каждый.

Строительство микрорайона "Любимов" для переселения жителей Березников из зоны аварии началось в 2015 году. Техногенная авария произошла в Березниках в декабре 2004 года, когда в 100 м от здания шахтостроительного управления компании "Уралкалий" образовался провал почвы, его размеры сейчас составляют 135 на 144 м. Здание управления было законсервировано, а на площади перед управлением и близлежащих жилых домах появились трещины. После этого с периодичностью в год в Березниках образовывались новые провалы. В результате ЧП аварийными были признаны дома вокруг зоны провалов, в которых проживало более 12 тыс. человек, всего в Березниках около 150 тыс. жителей. 

Теги:
РоссияПермский крайМахонин, Дмитрий Николаевич
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