Из обстреливаемых районов Запорожья временно перемещены до 30 тыс. жителей

Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что до 5 тыс. человек постоянно находятся в пунктах временного размещения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. До 30 тыс. жителей временно перемещены из регулярно обстреливаемых населенных пунктов Запорожской области.

Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Меньше 30 тыс. мы переместили - 20 с лишним тыс. До 5 тыс. [человек] постоянно находятся в пунктах временного размещения", - сказал он.

5 мая Балицкий сообщил, что жителей 18 населенных пунктов региона временно переселят вглубь области из-за усиления украинских обстрелов. Вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко рассказал ТАСС, что могут быть перемещены около 70 тыс. человек.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.