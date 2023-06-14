14 июня, 15:46,
обновлено 14 июня, 16:18

Из обстреливаемых районов Запорожья временно перемещены до 30 тыс. жителей

Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что до 5 тыс. человек постоянно находятся в пунктах временного размещения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. До 30 тыс. жителей временно перемещены из регулярно обстреливаемых населенных пунктов Запорожской области.

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Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Меньше 30 тыс. мы переместили - 20 с лишним тыс. До 5 тыс. [человек] постоянно находятся в пунктах временного размещения", - сказал он.

5 мая Балицкий сообщил, что жителей 18 населенных пунктов региона временно переселят вглубь области из-за усиления украинских обстрелов. Вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко рассказал ТАСС, что могут быть перемещены около 70 тыс. человек.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений ВитальевичПМЭФ
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