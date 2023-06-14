Минвостокразвития видит интерес к переезду в ДФО у жителей Казахстана и Латинской Америки

Пресс-служба ведомства ранее сообщала, что c Украины, из ДНР и ЛНР в ДФО приехали более 3,6 тыс. человек

ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Интерес к потенциальному переезду в регионы Дальнего Востока высок у соотечественников из Северного Казахстана и стран Латинской Америки, об этом во время панельной дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), посвященной вопросам переселения соотечественников, сообщила заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

"Мы видим потенциал в жителях Северного Казахстана: более 3,5 млн русскоязычных людей, живущих в похожем климате, имеющих интерес к нашей территории. Мы работаем с нашими резидентами и выезжаем на территорию Казахстана, предлагаем не просто переезд на Дальний Восток, но и конкретную работу на предприятиях", - рассказала она. При этом Нургалиева отметила, что наибольшее число переселенцев с этой территории едут работать в Якутию.

За последние годы на Дальний Восток переехали более 200 старообрядцев, которые проживали за пределами страны. Интерес среди них к переселению все еще сохраняется. "Мы видим большой интерес [среди старообрядцев] в странах [Латинской] Америки <...>, когда-то их предки именно с Дальнего Востока оказались в Боливии, Аргентине, Уругвае. За последние годы более 200 человек приехали и уже получили землю, восстанавливают деревни. Как раз этот культурный код, связанный с Дальним Востоком, позволяет на этой территории оставаться и закрепляться в этой части", - сказала Нургалиева.

В апреле пресс-служба Минвостокразвития сообщала, что c Украины, из ДНР и ЛНР в ДФО приехали более 3,6 тыс. человек. По словам Нургалиевой, часть из них продолжают жить на Дальнем Востоке. Трудоустроены более 900 человек, а в детские сады, школы, средние и высшие учебные заведения устроено около 600 детей, переехавших вместе с родителями.

Дальний Восток является приоритетной территорией в программе переселения соотечественников: в нее включены все 11 субъектов Дальневосточного федерального округа. Нургалиева отметила, что большая часть федерального финансирования в этом направлении поступает именно туда. Все участники программы получают подъемные, сертификат на жилье и пособие на время поиска работы. Всего с начала действия программы в ДФО переселились более 65 тысяч человек.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.