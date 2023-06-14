В Калининградской области прокомментировали установку памятника Муравьеву-Виленскому

Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что монумент министру государственных имуществ Российской империи и участнику подавления польского восстания 1863-1864 годов не является ответной мерой на "переименование" Польшей Калининграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Памятник министру государственных имуществ Российской империи и участнику подавления польского восстания 1863-1864 годов Михаилу Муравьеву-Виленскому, который будет установлен в Калининграде, не является ответной мерой на действия Польши, в которой на официальном уровне решили называть российский город как "Крулевец". Монумент увековечит память государственного деятеля, сообщил ТАСС в среду губернатор Антон Алиханов.

"Нет, абсолютно нет. Граф Муравьев, к очень большому сожалению, в силу подходов, скажем так, большевистской историографии, был забыт и оболган. Я здесь больше пекусь о памяти нашего выдающегося предка и о просвещении нашей молодежи, чем о том, что об этом подумают наши соседи", - сказал Алиханов в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Решение называть российский Калининград именем "Крулевец", а область - Крулевецкой было принято в мае комиссией по стандартизации географических названий за границами Польши. Решение в Польше объяснили тем, что название "Калининград" является "искусственным, не связанным ни с городом, ни с регионом", а затем на дорогах в Польше начали устанавливать указатели с таким названием.

Алиханов также сообщил ТАСС, что вообще не считает нужным реагировать на такие действия в соседней стране. "Мне кажется, вообще реагировать на эти мелкие недоразумения и очередное беснование наших соседей не нужно. Это не то, чем стоит заниматься. У нас есть задачи более серьезные", - сказал собеседник агентства.

Совет по культуре Калининградской области поддержал инициативу установки памятника Михаилу Муравьеву-Виленскому в конце мая. С инициативой его установки напротив литовского консульства выступил сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. Новый монумент станет копией несохранившегося памятника работы скульптора М. А. Чижова, установленного в Вильне (ныне Вильнюс) в 1898 году. Разместить его планируют в сквере на пересечении улицы генерал-лейтенанта Озерова и улицы Азовской.

Граф Михаил Николаевич Муравьев (1796-1866 гг.) - русский государственный, общественный и военный деятель эпох Николая I и Александра II. Участник Отечественной войны 1812 года и Войны шестой коалиции. В разные годы гродненский гражданский губернатор, курский гражданский и военный губернатор, гродненский, минский и виленский генерал-губернатор. Прославился решительным подавлением польских восстаний в Северо-Западном крае. Положил конец польско-католическому доминированию в общественной, социально-экономической и культурно-образовательной сфере над белорусским православным крестьянским населением края. Кавалер ряда орденов и высшей награды Российской империи - ордена Андрея Первозванного.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.