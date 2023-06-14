На Кубани обустроили около 100 пляжей для лиц с ограниченными возможностями

Это составляет пятую часть имеющейся пляжной инфраструктуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Около 100 пляжей в Краснодарском крае обустроены для лиц с ограниченными возможностями здоровья, это составляет пятую часть имеющейся пляжной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае отдыхающим в нынешнем курортном сезоне будут доступны 566 пляжей, общая протяженность благоустроенной береговой полосы составляет 115 км.

"Мы ввели стандарт полтора-два года назад для пляжной территории, чтобы любой пляж был доступен для людей с разными возможностями. Мы сделали рекомендации для бизнеса, который достаточно здорово откликнулся. Сейчас у нас порядка 100 пляжей, на которые есть доступ маломобильным гражданам", - сообщил он в рамках сессии ПМЭФ "Развитие инклюзивного сообщества: трехсторонний диалог о роли инклюзии в развитии человеческого потенциала", уточнив, что данный стандарт из рекомендованного стал обязательным.

По словам Руппеля, помимо наличия пандусов для маломобильных групп населения, пляжные территории оснащены специальной контактной плиткой и навигацией для лиц с ограничениями по слуху и зрению. Он добавил, что один из таких объектов, ориентированный на отдыхающих с различными ограничениями по здоровью, открыт недавно в Сочи.

Ранее сообщалось, что в летний период в Краснодарском крае работает 10,7 тысячи средств размещения общей вместимостью 260 тысяч номеров.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.