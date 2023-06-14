14 июня, 16:17
Военная операция на Украине

Сотрудники МККК посетили более 1,5 тыс. российских и украинских пленных

В сообщении AFP говорится, что МККК и его партнеры передали около 2,5 тыс. личных посланий, направленных пленными и их семьями

ЖЕНЕВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили за время специальной военной операции России на Украине в общей сложности более 1,5 тыс. российских и украинских военнопленных. Об этом сообщила в среду ТАСС официальный представитель МККК Дженнифер Спаркс.

"Мы видели в общей сложности более 1 500 военнопленных с обеих сторон", - сказала она.

Официальный представитель МККК подтвердила аналогичные цифры, приведенные в сообщении Agence France-Presse (AFP). "Да, мы можем подтвердить эту статистику", - сказала она, назвав только общую цифру и не уточнив, сколько российских и сколько украинских пленных посетили представители организации.

В этом сообщении AFP, опубликованном в среду, также говорится, что МККК и его партнеры передали около 2,5 тыс. личных посланий, направленных пленными и их семьями. Они посодействовали тому, чтобы около 5,5 тыс. семей получили информацию о судьбе своих близких, отметило агентство, сославшееся на брифинг регионального директора МККК по Евразии Ариан Бауэр. 

Теги:
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