14 июня, 16:45

Самый крупный сад Ингушетии рассчитывает увеличить урожай винограда на 50% в 2023 году

В этом году ожидается урожай винограда 25 тонн

МАГАС, 14 июня. /ТАСС/. Крупнейший садоводческий комплекс в Ингушетии рассчитывает в 2023 году увеличить урожай винограда на 50%. Об этом рассказал ТАСС в среду министр сельского хозяйства и продовольствия республики Магамед Гагиев.

"В 2022 году в Ингушетии собрали 64,1 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, это в основном семечковые и косточковые. Из них 58,1 тыс. тонн собрал "Сад-Гигант Ингушетия". Этими видами фруктов на предприятии заняты площади 16,3 га, кроме того, на 3,7 га высажен виноград трех столовых сортов. В прошлом году был собран урожай винограда 13 тонн, в этом году ожидается 25 тонн, что на 50% больше в сравнении с 2022 годом", - сказал Гагиев.

По его словам, также предприятие, которое в основном занимается производством яблок разных сортов, прогнозирует, что непогода негативно скажется на урожае черешни.

"Урожай яблок и косточковых в этом году ожидается 60 тыс. тонн, что на 6% больше прошлого года. Длительные дожди могут сказаться негативно только на уже созревшем урожае черешни, могут испортиться вкусовые качества ягод", - добавил министр.

"Сад-Гигант Ингушетия" был заложен в 2014 году по интенсивной итальянской технологии, которая предусматривает получение от 50 до 70 тонн яблок с гектара. Предприятие располагается в сельском поселении Нестеровское Сунженского района Республики Ингушетия на 589-м км ФАД "Кавказ" и занимает площадь 1 тыс. га. 

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