Reuters: Си Цзиньпин намерен встретиться с прибывшим в КНР Биллом Гейтсом

Предприниматель ранее сообщил, что приземлился в Пекине впервые с 2019 года

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу примет прибывшего с визитом в КНР американского миллиардера и филантропа Билла Гейтса. Об этом, ссылаясь на сведения, полученные от трех источников, сообщило в среду агентство Reuters.

По словам двух собеседников издания, лидер КНР планирует один на один побеседовать с Гейтсом. Третий подтвердил, что встреча готовится, однако не привел каких-либо подробностей.

"Только что приземлился в Пекине впервые с 2019 года и с нетерпением жду встречи с партнерами, которые вместе с Фондом Билла и Мелинды Гейтс занимаются проблемами в сферах глобального здравоохранения и развития", - ранее в среду написал предприниматель на своей странице в Twitter.

"Решение таких проблем, как изменение климата, неравный доступ к здравоохранению и обеспечение продовольственной безопасности, требует инноваций. Китай обладает богатым опытом в этой сфере - от разработки противомалярийных препаратов до инвестиций в меры по адаптации к изменению климата. Нам необходимо сделать так, чтобы больше людей во всем мире могли воспользоваться этими достижениями", - добавил он.

При этом ни сам Гейтс, ни представители его благотворительного фонда пока не сообщали о возможности встречи между ним и председателем КНР.