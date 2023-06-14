Число мест в военном госпитале Пскова удвоится после строительства нового корпуса

Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, возведение такого учреждения для региона имеет крайне важное значение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Введение в эксплуатацию нового корпуса военного госпиталя в Пскове, которое будет возведено силами специалистов Минобороны РФ, позволит увеличить число мест в этом учреждении вдвое. Благодаря этому лечение и реабилитацию после ранений смогут проходить в Пскове военнослужащие других регионов страны. Об этом сообщил ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В ближайшее время военные приступят к строительству нового современного многофункционального корпуса госпиталя, который будет располагаться в городе Пскове рядом со старым, который 1960-х годов. <..> По сути, у нас вместо одного старенького и пошарпанного появятся два крупных военных госпиталя. Думаю, что мы сможем принимать не только ребят из нашего региона, но и из других регионов. Думаю, что емкость будет более чем в два раза, чем есть на сегодняшний день", - сказал Ведерников.

По его оценке, старый корпус госпиталя устарел физически и морально, его планируется реконструировать, после чего он продолжит свою работу на новом, современном уровне. "Новый корпус будет больше, мощнее, с самым современным оборудованием. Построят в кратчайшие сроки. Финансирование федеральное, это будет ведомство Минобороны РФ. Важно, что все наши ребята, которые с ранением возвращаются, кому нужна помощь, реабилитация, уход, восстановление, они будут на самом высочайшем уровне все эти вещи получать", - пояснил глава региона.

По словам Ведерникова, возведение такого учреждения для региона имеет крайне важное значение. "У нас и 76-я дивизия, и вторая бригада [спецназа], и много [жителей], которые добровольцами ушли. Понятно, что приезжают и с ранениями, нужна реабилитация, поэтому у нас все медицинские учреждения в этой работе задействованы. Через региональный филиал созданного по поручению президента фонда "Защитники Отечества" мы всем оказываем адресную персональную помощь", - отметил губернатор.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.