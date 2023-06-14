Минтруд расширил перечень профессий иностранцев для упрощенного получения гражданства РФ

Всего в списке представлено 203 профессии по 14 разделам

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минтруд РФ расширил список профессий и специальностей иностранцев, имеющих право на получение гражданства России в упрощенном порядке, до 203 позиций. Соответствующий приказ в среду опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, согласно приложению. <...> Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после его официального опубликования", - говорится в документе.

Всего в списке представлено 203 профессии по 14 разделам.

Также Минтруд утвердил перечень профессий иностранцев, "трудоустраивающихся по имеющейся у них специальности, на которые квоты на выдачу иностранцам, прибывающим в РФ на основании визы или разрешений на работу, не распространяются". В этом списке перечислено 192 позиции.